L'ACADEMIE FRATELLINI (2-1020784) présente : ce spectacle.

Dynamique des 3 corps- cie les objets volants20 >23 avril - studio 2en partenariat avec la rencontre des jonglages de La Courneuvejeudi 20 avril à 19h30vendredi 21 avril à 19h30dimanche 23 avril à 16h00 Trois jongleurs et chacun trois balles, trois anneaux et trois massues, voici les ingrédients de ce spectacle. Des ingrédients en nombre limité dans un espace limité, en d'autres mots une contrainte créative. Comme dans le «problème des trois corps» en mécanique céleste, les corps des jongleurs et des objets soumis à la gravité dévoileront leurs ressorts. Se distinguer sans exploser, former une unité sans entrer en collision, tels seront les enjeux de cette nouvelle aventure jonglistique, interprétée par 3 diplômés de l'Académie, sous l'oeil de leur ancien professeur.Jonglage et manipulation: Jean-Baptiste Diot, Caio Sorana, Alejandro EscobedoDirection artistique, mise en scène, conception sonore : Denis PaumierConseil acrobatie : Alexandre FrayCostumes : Sandrine RozierCréation lumière : Clothilde HoffmannConstruction scénographie : Malik LabiodAdministration de production : Sotira DhimaPRODUCTIONProduction: Les Objets VolantsCoproduction : en coursSoutiens : Cité du Cirque Marcel Marceau (Le Mans), Le Nouveau Relax (Chaumont) , MJCI Aÿ-en-Champagne, Maison des Jonglages (La Courneuve), Académie Fratellini (Saint-Denis), La Cascade (Bourg-Saint-Andéol), Jonglissimo (Reims), Théâtre d'AuxerreContacts en cours avec le Manège de Reims, Espace Périphérique, etc.En première partie, présentation d'un atelier issu d'un travail pédagogique encadré par Le G.Bistaki, Cirque chorégraphique d'investigation, avec des étudiants jongleurs issus de l'ENACR de Rosny sous Bois, du CNAC de Châlons, du Lido de Toulouse et de l'Académie Fratellini. Halle - durée 15 mn