Plus d'infos sur le spectacle Extension - Cirque Inextremiste à La Plaine saint Denis

L'ACADEMIE FRATELLINI (2-1020784) présente : ce spectacle.

Extension | cirque inextrémiste 3 > 5 mars 2017 grand chapiteau - Spectacle tout public dès 8 ans vendredi 3 mars à 19h30dimanche 5 mars à 16h00 Voilà une compagnie qui porte bien son nom ! Les artistes du Cirque Inextrémiste osent l'impossible dans des numéros à fortes sensations, en ajoutant un nouvel agrès à leurs habituelles planches et bouteilles de gaz : une tracto-pelle. Qui aurait pu penser que cet engin de chantier puisse porter des acrobates en équilibre, les envoyer dans les airs aussi sûrement qu'un trampoline ? Ici, l'humour est féroce et le spectacle de haut vol. Ces gaillards-là excellent dans cet univers à la Tarentino, teinté de Petits meurtres entre amis. Mais ici le trash s'ancre dans la réalité de notre société dite civilisée, où règne sur tous la dure loi de la jungle. Avec cette histoire où seule la solidarité permet la survie du groupe, ce sont des valeurs humanistes que ces artistes exceptionnels brandissent, non pas en étendard, mais avec impertinence. Création collective du Cirque Inextremiste avec : Yann Ecauvre, Rémi Lecocq et Sylvain Briani-Colin ou Jérémy Olivier ou Rémi Bezacier, sur une idée de Yann Ecauvre. Best regards : Stéphane Filloque Régie lumière et générale: Sébastien Hérouart Régie son : Frédéric Guillaume Production/administration : Géraldine Gallois Diffusion/intendance : Jérôme Souchet