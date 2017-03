Plus d'infos sur le spectacle Le Gala des Femmes Clowns à Noisy le Grand

Du succès du "Slava's Snowshow" qui a illuminé la 20ème saison de l'Espace Michel-Simon et de la complicité qui lie depuis des années le théâtre à Slava est né un compagnonnage tout particulier.

À l'occasion de la Journée des Droits de la Femme, Slava, en liaison avec Moscou, propose un plateau 100% féminin d'artistes clowns venues de tous les horizons.

Un week-end résolument festif et déjanté en perspective... mais on ne vous en dit pas plus !

Site web : http://www.espacemichelsimon.fr

