Houdremont, Scène Conventionnée La Courneuve présente ce concert

Divinité de la musique algérienne, Souad Massi est née dans les sonorités préférées de ses parents : une oreille sur Brel, l'autre sur Hachimi Guerouabi le roi du Chaâbi, et des jambes qui dansent sur du James Brown. Guitare en bandoulière, l'éternelle rebelle fait jouer sa voix de velours sur des rythmes africains et des musiques bossa ou arabo-andalouse. De ses textes à l'écriture fine et brillante inspirés des poètes libanais, tunisien et irakien Abou Madi, Abou El Kacem El Chabi et El Moutanabi, elle éclaire son folk audacieux avec les Lumières du monde arabe. Assis placement libre.Personnes à mobilité réduite : renseignement au 01 49 92 61 61