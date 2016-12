Plus d'infos sur le concert Benzine Horror Box et Hurbaphonix à Le Blanc Mesnil

Le groupe Benzine nous propose Horror Box, une relecture Jazz-Core de grands standards de B.O de films d'horreur.

La peur, le rire et la tristesse sont des émotions fondamentales dans toutes les bonnes histoires et elles nourrissent largement le cinéma d'épouvante depuis ses origines. Il va sans dire que la musique est un facteur indispensable à la réussite d'un bon film d'horreur ou d'épouvante. Il existe donc des partitions « cultes », compositions obéissant souvent aux règles d'un genre extrêmement codifié.

Les BO les plus représentatives, les « modèles » du genre, sont selon moi « The Exorcist » de Mike Olfield, « Psycho » de Bernard Hermann, ainsi que le thème d'Halloween, composé par John Carpenter (lui-même réalisateur du premier film de la saga du même nom). Après avoir composé, arrangé et réalisé six albums, il me fallait changer de direction pour retrouver une certaine fraîcheur dans la manière d'aborder un nouveau répertoire.

Franck Vaillant

URBAPHONIX est une équipe mobile de cinq personnages intervenant dans le paysage sonore, en direct, in situ. Ils représentent exactement la mutation des artistes sonores depuis l'avènement du son électronique : mi-techniciens, mi-musiciens, ils jouent avec la technologie et les sons qu'ils rencontrent. Pas de platine, pas de synthétiseurs, les urbaphonistes ne composent qu'à partir de ce qui est déjà omniprésent et que personne n'écoute : les bruits mécaniques de circulation, de ventilation, de climatisation, les corps et les conversations, et surtout le mobilier urbain, instrument, scène et accessoire de ce théâtre instantané.

Un quintet mobile de musique concrète appliquant le précepte de John Cage : Si un son vous dérange, écoutez-le.

En partenariat avec le MAAD 93 et avec le soutien de la DRAC Ile-de-France.

