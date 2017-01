Plus d'infos sur le concert Je Ne Sais Quoi à Les Lilas

JE NE SAIS QUOIUn spectacle débordant d'humour et d'intelligence. Tonique et drôle, Je ne sais quoi est un petit miracle... LibérationConstruit autour de la correspondance qui liait Yvette Guilbert et Sigmund Freud, tous deux cherchant dans les "terres inconnues" de la sexualité ce qui alimente la vie de l'esprit, ce spectacle ressuscite l'ambiance magique des cafés concerts de la fin du 19ème siècleArticulé autour des chansons sentimentales et libertines d'Yvette Guilbert, le numéro de cabaret de Nathalie Joly exhume le répertoire de la reine du Caf Conç', muse du célèbre psychanalyste... Fondé sur des chansons et des lettres inédites écrites entre 1926 et 1939, Je ne sais quoi est un tour de chant singulier où l'on redécouvre notamment le « Sprechgesang », style à mi-chemin entre le chant et la déclamation parlée dont Yvette est à l'origine. On retrouvera ses chansons drôles, émouvantes, inédites et populaires comme Madame Arthur.