Plus d'infos sur le concert Acropolis Bye Bye à Montreuil

Acropolis Bye Bye cristallise le renouveau de la musique grecque avec un son électrique surprenant et inattendu.

Un son tantôt onirique, mais aussi nerveux et urbain, avec une musicalité très contemporaine et personnelle qui évoque une Méditerranée aux nouveaux rivages et une Grèce transfigurée.

Ian Balzan Dorizas se réapproprie avec brio le répertoire des musiques traditionnelles grecques et rébétiko en les délocalisant et en apportant ses propres influences musicales. Ce voyage musical a comme fil conducteur l'exil, le départ de la terre d'origine, le déplacement dans l'espace et le temps, mais aussi le voyage intérieur.

Ian Balzan Dorizas : guitare, chant, composition, arrangements

Kevin Balzan Dorizas : basse, choeur

Samir Laroche : claviers, choeur

Simon Portefaix : batterie

http://acropolisbyebye.com/

Site web : http://lamarbrerie.fr/acropolis-bye-bye/

