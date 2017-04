Plus d'infos sur le concert Afro Bal W/ Jupiter Okwess + Kebo Mfumu & Cucurucho, Moody Matt à Montreuil

? Le Bal Tropical de Paname, DOZA & Groovalizacion Radio présentent ?

------------ CONGO SPECIAL

JUPITER & OKWESS + KEBO MFUMU + CUCURUCHO + MOODY MATT

? LINE UP

? LIVE BANDS (21h-01h)

? JUPITER OKWESS (Rock africain / Congo) ?

Jupiter, ovni de la musique africaine contemporaine ! Découvert en 2006 grâce à Jupiter's Dance, documentaire consacre? a? la nouvelle scène musicale de Kinshasa dont il reste l'une des figures emblématiques sinon héroïques, Jupiter Bonkodji fait son retour avec Troposphère 13, trois ans après la sortie de l'exubérant Hôtel Univers. Propulse? par Okwess International, son groupe depuis 1994 aux coups de boost fulgurants et crescendos mai?trise?s, Jupiter continue d'explorer l'immense richesse des rythmes traditionnels congolais a? travers lesquels il fait passer la stridence électrocutante du rock. Passeur de transes et authentique alchimiste tradi-moderne, Jupiter n'en reste pas moins cette a?me rebelle, cette conscience e?leve?e, qui agit inlassablement sur le terrain local a? travers diffe?rents projets d'entraide sociale et dont chacun des textes abrite la sagesse d'un bienveillant. À bord du Troposphère 13, avec comme invités Damon Albarn et Warren Ellis (fidèle de Nick Cave au sein des Bad Seeds), le capitaine Jupiter convie à une épopée musicale, dont nul ne sortira indemne. - Rfi Musique

Jupiter Bokondji Ilola : voix, percussion

Yende Balamba Bongongo : chant, bass

Blaise Sewika Boyite : voix, percussion

Richard Kabamga Kasonga : guitare

Eric Malu-Malu-Muginda : guitare

Montana Kinunu Ntunu : batterie

? https://www.youtube.com/watch?v=tlhdfXJv46A

? https://www.youtube.com/watch?v=W2MGsWU-nxc

? https://www.facebook.com/JupiterAndOkwess

? KEBO MFUMU (Rumba/Soukouss / Congo) ?

Kebo Mfumu, c'est un groupe complètement dingue emmené par le charismatique et très très bien sapé Amede Mfumu, chanteur et leader du groupe. Il nous a dit qu'il voulait jouer tard, et on a une petite idée du pourquoi... Saxo, batterie, percus, guitare, accordéon, ils seront une petite dizaine à venir foutre le feu à la Alg !!

? https://www.youtube.com/watch?v=iOnoUDC1Zp8

? https://www.youtube.com/watch?v=D_-mO25FDXs

? Dj set (1h-5h)

? CUCURUCHO (Afro Grooves / Groovalizacion Radio) ?

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux... Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

? http://musicasmigratorias.com/

? http://www.groovalizacion.com/cucurucho

? http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias

? MOODY MATT (Inna di Mood / Afro Electro) ?

Du reggae à foison, des musiques tropicales, du Hip-Hop épique, des instrumentaux revisités, des variantes remixées et des versions dubifiées, INNA DI MOOD Podcast regorge de musiques savoureuses patiemment sélectionnées et assemblées en mixes thématiques.

? www.innadimood.com

? http://www.groovalizacion.com/inna-di-mood

