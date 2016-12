Plus d'infos sur le concert Airelle Besson, Stephane Kerecki & Edouard Ferlet à Montreuil

Huit ans après l'album Filigrane enregistré sur le Label Mélisse, la trompettiste Airelle Besson et le pianiste Edouard Ferlet se retrouvent à nouveau au sein d'un trio, que complète le contrebassiste Stéphane Kerecki.

Les trois musiciens, qui sont également des compositeurs expérimentés et qui dirigent leurs propres projets, se réunissent aujourd'hui pour jouer une musique intime, sensible et authentique. Leur complicité et leur maturité leur donnent l'occasion de convoquer une musique dans laquelle l'espace et le silence sont prépondérants.

Le répertoire est composé d'improvisations, de compositions originales et d'arrangements sur des thèmes des répertoires classiques et baroques. Si Pablo Neruda dit que « La parole est une aile du silence » alors la musique de ce trio en serait une autre.

Site web : http://lamarbrerie.fr/airelle-besson-stephane-kerecki-edouard-ferlet/

Infos réservation :

Billets disponibles Tél. 01 43 62 71 19 - Email. contact@lamarbrerie.fr