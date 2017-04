Plus d'infos sur le concert Bal Trans-Saharien W/ Haydar Hamdi, Climax Orch + Mo Dj & Traoré à Montreuil

World

????? Le Bal Tropical de Paname présente ????

???????? BAL TRANS-SAHARIEN ????????

#sahara #maghreb #afrique #oriental #méditerranée #arabe

? HAYDAR HAMDI (oriental groove/reggae - tunisie) ?

? CLIMAX ORCHESTRA (afrobeat/electro - mali) ?

? DR TRAORE (afro & oriental grooves / groovalizacion radio) ?

? MO DJ - Electronic Marabou (afro-electro / mali) ?

? 15 AVRIL ? 20H30-5H ? LE CHINOIS (Montreuil) ? ENTREE 7? ?

????????? STYLES ?????????

? GNAWA ? CHAABI ? ORIENTAL GROOVES ? ARABESQUE ? AFRO ? SOUKOUSS ? TURKISH DISCO ? ELECTRO ORIENTAL ? RAI ? ARAB HIP HOP ? ELECTRO CHAABI ? MANDINGUE BEAT ? REGGAE ORIENTAL ? TOUAREG ? HAUSA MUSIC ? COUPE DECALE ?ARABIC FUNK ? AFRO ELECTRO ?

????????? LINE UP ?????????

? LIVE BANDS (21H-1H)

? HAYDAR HAMDI (oriental groove/reggae - tunisie) ?

Haydar Hamdi nous livre des textes poignants, une voix marquée et sincère. Il crée avec ses amis musiciens un son atypique: un métissage de reggae dub et d'Oriental, avec Nidhal Jaoua au qanun Narjes Saad aux Percussions ,Slim Abida à la Basse et Tareq Maaroufi à la Batterie. Une révolution et des rencontres, Aujourd'hui ils nous présentent leur dernier album #Fikra. Soyez au rendez-vous :) Sound Tounsi.

? CLIMAX ORCHESTRA (afrobeat/electro - mali) ?

Collectif dont le nom seul nous appelle à la danse, Africa Urban Beat, mêle le rythme sans pareil de l'Afro et un son Urban fleurtant entre soul et electro. Aux manettes de ce projet, la section rythmique Drum&Bass d'Amadou & Mariam, Yvo Abadi et Yao Dembélé croise d'abord le trompettiste Manu Faivre.Dans son sillage, la formation se voit rejointe par un renfort de choix. Ainsi, Mo-Dj (Salif Keïta, Amadou& Mariam),le clavier Chaly Avot(Amadou& mariam)et Kiala, guitariste de Fela, resserrent les rangs autour ce cette petite famille musicale. Côté cuivres, trois noms - Laurent Dessaint (sax ténor et flute), Xavier Sibré (sax baryton)et Didier Bolay au trombone(Tiken Jah Fakoly) - viennent compléter la formation.Là où leurs sons se rejoignent et convergent, chacun apporte alors à l'empreinte éclectique du collectif afin de mettre à jour un son nouveau, adjectif qualificatif, adjectif qualificatif. Un son apte à ramener à lui les fidèles de l'afrobeat comme les amateurs de sons urbains.

? DJ SET (1H-5H)

? DR TRAORE (Afro & Oriental Grooves / Groovalizacion Radio) ?

Docteur Traoré est le magicien de la black music et des sonorités tropicales à Paris. Il est obsédé par la recherche musicale, que ce soit des trésors oubliés ou des classiques ! Ses sets proposent un voyage entre les sonorités classiques américaines et ses racines afro, latines et caribéennes pour explorer les genres tels que l'afro-beat, le latin-funk, la house américaine, la disco-antillaise, la Motown music, la soul brésilienne ou encore le tropical jazz dance... A travers le funk et ses ramifications infinies, Docteur Traoré vous fera découvrir les diverses influences de son groove hypnotique... À Paris il a mixé au Cabaret Sauvage, Batofar, Djoon, Wanderlust, Bellevilloise, Nouveau Casino, Petit Bain, Café A, Sir Winston, Hotel Particulier...

? MO DJ - Electronic Marabou (Afro-electro / Mali) ?

Vendeur de cassette sur la gare de routière de Bamako le jour et Dj dans les clubs de la capitale malienne la nuit, MO DJ, aka Electronic Marabou, est l'un des premiers à remixer la musique malienne ou africaine. Il utilise une petite boîte à rythme qui a donné le nom à ce genre musical : «Le Djembeni» (littéralement : petit djembé)

