Plus d'infos sur le concert Bide Bang Venteux à Montreuil

Le Bide Bang Venteux c'est un projet de compositions originales au groove chaloupé joué par une fanfare assise. Les morceaux sont arrangés sur mesure pour une quinzaine de musiciens venus de toute la France, cela veut dire qu'au delà de l'instrumentarium (tubas, trombones, bugle, saxophones, clarinettes, flûtes et percussions), l'arrangement tient aussi compte des individus et des caractères précis et présents au moment de la création. C'est donc 1293 mesures qu'elles soient paires, impaires ou ternaires soit un total de 5764 temps de bonne humeur...

Le Bide Bang Venteux est conduit par son compositeur et arrangeur Grégoire Barbedor mais pas que ... C'est un groupe où tout se discute et se propose, ce n'est ni un orchestre, ni une fanfare, c'est un ensemble qui occupe l'espace qu'il y a entre une musique très écrite et l'improvisation, entre la théorie mathématique et la pratique mouvante.

Venez venez c'est deux fois par an et c'est maintenant !

Site web : https://www.facebook.com/BideBangVenteux/

Infos réservation :

Tél. 01 43 55 42 50 - Email. lechinoisdemontreuil@gmail.com