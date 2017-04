Plus d'infos sur le concert Ça, BenNasr AlGhandour et Polar Polar Polar Polar à Montreuil

ÇA (Lyon) - math rock & jazzcore

http://ecouteca.bandcamp.com

www.youtube.com/watch?v=HyT-yYmwkQ0

Sans Ça ma scolarité serait un bon souvenir

Sans Ça je ne serais rien d'autre qu'un mort-vivant parmi les autres morts-vivants, avec la carte pour conduire et celle pour voter

Sans Ça je n'aurais pas compris que la beauté se niche dans l'éclat d'un regard et que la vie se niche dans l'ombre des névroses et que plus on est vivant moins on est normal

Sans Ça je serais prof et j'aurais deux enfants et un beau pavillon du côté de Toulouse

Sans Ça je saurais skier et sans doute danser et j'aimerais Moby et peut-être Coldplay

Sans Ça je serais du côté du monde normal et des gens normaux

Sans ça je serais mort

Ça représente la partie pulsionnelle de la psyché humaine.

Ça ne connaît ni normes (interdits ou exigences), ni réalité (temps ou espace) et n'est régi que par le seul principe de plaisir, satisfaction immédiate et inconditionnelle de besoins biologiques.

Ça dépend.

Ça traîne au centre commercial.

Ça va bien se passer.

--------------------------------------------------------

BENNASR ALGHANDOUR (Paris) - aggressive math-noise

www.bnag.fr

http://bennasralghandour.bandcamp.com

www.youtube.com/watch?v=vuLGPSNocxU

Abdul Alhazred a découvert l'Immonde mais n'a pas entendu le Son.

Des côtes méditerranéennes aux sous-sols tourmentés des déserts d'Arabie pourtant, l'appel se fait mugissement. Les oreilles saignent dit-on, tranchées net, à son écoute. Restent alors les sombres vibrations, un souffle chaud grimpant le long de votre échine. Et ces rythmes à rendre folle toute âme. BenNasr AlGhandour incarne ce Son : des post-truc à n'en plus finir, un peu d'afrobeat spasmophile, des grooves qu'ont le mal de mer, des histoires qui finissent dans le désert...

Ce duo à l'énergie punky, qu'on qualifie parfois complaisamment de (je cite) « coupé, décalé », balance ses morceaux rageurs, parfois dansants, comme autant de courtes narrations épileptiques et jouissives.

En trois mots : deux sacrés ambianceurs.

--------------------------------------------------------

POLAR POLAR POLAR POLAR (Saulx-les-Chartreux) - Post-Rock Progressant

www.polarpolarpolarpolar.com

www.facebook.com/polarpolarpolarpolar

www.youtube.com/watch?v=NdtroeeHapk

Polar Polar Polar Polar se forme en 2010, au fond d'une brocante de Seine-et-Oise, autour d'un carton de vinyles neufs et d'occasion.

Energie brute, organique et intensité sonore jubilatoire, tantôt secoué de rythmiques entêtantes et agité de spasmes, tantôt immobile et suspendu pour quelques instants de recueillement, le groupe affirme son goût prononcé pour le contraste.

Sur scène, en sueur et en transe, le quatuor propose de se laisser emporter dans une danse frénétique, sourires aux lèvres.

Une musique progressante, à facettes, patiemment cultivée au fil des saisons. D'abord dans 4 EP de 4 titres, réalisés en 4 ans et marqueurs de l'évolution du groupe.

Et à présent dans un premier album, "32 Août" ! Sombre et nerveux, comme un bon polar, "32 Août" mêle transe et lourdeur, riffs déstructurés et moments d'apesanteur, maintenant l'auditeur sur un fil.

--------------------------------------------------------

vendredi 14 avril

20h - PAF : 5€

O Gib

15 rue Lavoisier

93100 Montreuil

Événement facebook :

www.facebook.com/events/774085229417515

Artwork : INNiPùkINN - www.innipukinn.net

Site web : http://www.en-vla.org