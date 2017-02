Plus d'infos sur le concert Happy Milf Records Party #6 à Montreuil

Pour la 6ème édition d'Happy Milf à la Marbrerie,

Du funk, du groove et toujours 100% vinyles !

Az Groove rejoint le collectif Happy Milf Records,

DJ et collectionneur depuis plus de 25 ans, ex animateur radio sur Canal 102 à l'époque de son émission « American Night », il faisait vibrer la bande fm aux couleurs du jazz, funk et du boogie au début des année 90. Aujourd'hui il est de retour et intègre officiellement les rangs de votre label funk préféré.

Et toujours l'équipe aux commandes des platines :

AFRORIOT / DAVJAZZ / AMADEO 85

Pour une selection afro boogie / electrofunk / disco rap / modern funk / hip hop oldschool / proto house.

La qualité au bout des diams !

HAPPY « Milf » HOUR jusqu'à 22h30, venez tôt !

Site web : http://lamarbrerie.fr/happy-milf-records-party-6/

Infos réservation :

Tél. 01 43 62 71 19 - Email. contact@lamarbrerie.fr