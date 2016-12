Plus d'infos sur le concert Happy New Year / Tamboral & Helmut Chatcho à Montreuil

Le concert Happy New Year / Tamboral & Helmut Chatcho a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Montreuil 2017.

Venez passer le réveillon à La Marbrerie !

Tamboral vous proposera en première partie une cumbia, puis le DJ Helmut Chatcho prendra le relais pour vous faire danser toute la nuit.

23h-02h : Tamboral

Tamboral, c'est le fruit du métissage des racines africaines, amérindiennes et espagnoles, essences de la culture colombienne qui évoque un folklore musical riches en rythmes variés et délicieusement chaloupés. Couleurs vives et sons profonds, l'intense magie de la musique Afro-Colombienne est aux mains des musiciens de Tamboral qui vous invitent à les rejoindre pour des instants de fièvre dansante.

02h-05h : Helmut Chatcho (DJ set latino)

Un dîner spécial vous sera aussi proposé de 21h à 23h, cela sur réservation (menu à venir).

Venez donc profiter de l'ambiance conviviale et chaleureuse de La Marbrerie, pour passer à la nouvelle année en toute sérénité !

Site web : http://lamarbrerie.fr/happy-new-year/

Infos réservation :

Billets disponibles Tél. 01 43 62 71 19 - Email. contact@lamarbrerie.fr