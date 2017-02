Plus d'infos sur le concert Hydropathes - Hors Piste J1 à Montreuil

L'hiver fait des stalactites avec tes perles de sueur ? T'as du mal à zooker avec tes quinze couches de polaires ? Hydropathes fait péter le mercure !

> avec un nouveau lieu alternatif propice à tous les shifts...

> de la musique du turfu et des installations immersives...

> des prix carrément pas chers et plein de surprises...

?????????? VENDREDI ??????????

Comme promis

On ouvre le feu avec du CHAUD

Afrobeat et vinyles des îles...

Arabique-electro et chamaniques influences...

> RACINE CURRY et LAST CAMEL IN PARIS (La Basse Cour Crew)

Ouvriront la teuf aux platines

Avec tes hanches en ligne de mire

Et du soleil plein les flight-cases

> BALAPHONICS

Incroyable brassband afrobeatesque

Balancera ensuite un gros live

de funk jazz aux influences mondiales

> POUVOIR MAGIQUE (Mawimbi Crew) et DEENA ABDELWAHED

Acceléreront le rythme au fil de la nuit

A base d'électrorientale et de techno tribale

> Atelier CRAFT (sous-sol)

Prend possession du grand sous-sol doté d'un système son « sonic emotion » à 360°

Avec une installation luxuriante, immersive et interactive

Sonore et lumineuse

Site web : http://lamarbrerie.fr/hydropathes-hors-piste-j1/

Infos réservation :

Billets disponibles Tél. 01 43 62 71 19 - Email. contact@lamarbrerie.fr