Plus d'infos sur le concert Le Bal Rital - Tarantella Connection à Montreuil

LE BAL RITAL revient à Montreuil, aux portes de Paris, et investit les grands espaces de la Marbrerie, nouveau lieu atypique et incontournable de la vie musicale et culturelle montreuilloise.

Une soirée entièrement dédiée à la tarantella, comme aux début de cette expérience. Pour l'occasion, nous accueillerons deux projets représentatifs de la tarantella made in Paris? crées par des musiciens issus de la nouvelle vague? de l'immigration italienne en France, qui avec des parcours et des styles différents, valorisent et réinterprètent leur culture et leurs traditions.

À l'affiche:

Quatre heure de musique, animations, expositions, danse, et encore ! La possibilité de se restaurer sur place à des prix populaires avec des plats typiques d'Italie ! Une vraie fête populaire à l'italienne !

Inspiré par la tradition populaire du sud de l'Italie et du monde, ce projet monté par Gianluca Campanino explore le répertoire traditionnel composé de tammurriate et tarentelle, pour s'ouvrir aux sonorités et aux rythmes méditerranéens. Un langage multi-ethnique à travers les chants de tradition et les instruments anciens comme la mandoline, la guitare battente, la tammorra napolitaine, les tambourins et les tambours sur cadre typiques du bassin méditerranéen, pour un retour musical à la terre-mère.

- TÉLAMURÉ TARANTELLA ROOTS >> Taranta Roots Version

Le groupe Télamuré tarantellaroots naît de la rencontre de trois musiciens de l'Italie du Sud, baignés dans la tradition musicale de leurs terres d'origine. Télamuré tarantella-roots puise son inspiration dans les musiques de fête des villages des Pouilles et de Calabre et développe dans le temps un style original qui se traduit par un son à la fois archaïque, actuel et captivant.

En version Taranta Roots? les rythmes et les instruments traditionnels s'enrichissent du groove apporté par le duo basse/batterie, à la recherche de nouvelles sonorités métropolitaines.

- FRANCESCO FLORIO DJ >> Italian Beats vs Rest of the World

Après 15 ans passés en Angleterre, Allemagne, Thaïlande et Espagne, Francesco Florio a finalement atterri à Paris ! Pur mélange, il est capable de mixer la crème de la crème de la musique italienne avec le meilleur latin groove, motown, northern soul et autres musiques du monde. Préparez-vous à une session éclectique et très rythmée !

Ouverture des portes à 19h30, bar et restauration sur place.

Site web : http://lamarbrerie.fr/le-bal-rital-w-gianluca-campanino-band-telamure-tarantella-roots-francesco-florio-dj/

Infos réservation :

Digitick Tél. 01 43 62 71 19 - Email. contact@lamarbrerie.fr