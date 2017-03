Plus d'infos sur le concert O My Jam ! #6 Avec Florence Panique à Montreuil

1 Jeudi par mois O GIB vous invite à vous approprier sa scène avec une Jam Session ouverte à tous. Véritable moment de partage musical et de convivialité. Surprenez-nous, faites nous groover et bouger la tête avec vous !

Pour cette 6ème édition Florence Panique revient ouvrir avec son blind test musical surprenant...

? 1 bière offerte ? si tu trouves un max de morceaux !

????? FLORENCE PANIQUE ! [ bLiNd TeSt très RoCk'N rOll ! ]

Née en 1991, Florence Panique passe 10 ans à se former sur les bancs du Conservatoire avant d'en passer 10 autres à se défouler sur les tables du rock n roll.

Elle évolue de la guitare électrique au micro, de l'orgue à la basse, prenant la tête de projets garageo-sophistiqués tels que Dusty Fat Cat ou Diamond Bleach.

Après 4 ans d'exil dans les tréfonds du bon et du mauvais goût, elle est de retour pour nous livrer la synthèse de ses expériences : un blind test humain.

Entre folk sinueuse et new wave attendrissante, notre douce canaille va vous faire replonger dans vos 33 tours oubliés, et vous délecter des nouveautés les plus bling-bling.

? Vous reprendrez bien un peu de Panique ?

Infos réservation :

Tél. 0155860371 - Email. contact@ogib.fr