Plus d'infos sur le concert P2Z NIGHT - « Groovez Dans Le Marbre » à Montreuil

Montreuil, début avril 2017...

Après de longues semaines de fouilles aux alentours de La Marbrerie, un groupe d'archéologues vient de faire une découverte historique !

Des icônes sculptées dans une plaque de marbre représentant des personnes en train de danser devant des hommes manipulant des disques sur une table, le tout surmonté d'une mystérieuse inscription : « P2Z ». Quelques mois auparavant, ces spécialistes des vestiges du passé avaient eu vent de la possible existence à cet endroit précis des ruines d'un ancien temple Gallo-Romain dédié à Bacchus, dieu de la vigne, de la fête et du vin.

Grâce à leurs efforts, ils viennent d'apporter la preuve irréfutable de traces de fêtes orgiaques à Montreuil remontant à environ 2000 ans. Suite à une profonde analyse de l'objet, ils conclurent que l'auteur de cette fresque avait sans doute voulu capter un instant de groove intense dans le marbre. Seule restait l'intrigante inscription « P2Z » à déchiffrer...

Rendez-vous le vendredi 7 avril au 21 rue Alexis Lepere pour en connaître la signification.

- CÔTÉ MUSIQUE -

- El Hey

Ville en plein air et en club, municipalité de la fête, métropole du bonheur. Le bonde do El Hey déroule son poly-rythmo multicolore aux sonorités pas piquées des hannetons. Oh que non.

- P2Z Family

Abn, Dasson, Flammare, Galet, NO.EL & Peta

P2Z c'est l'ADN de la fête corroboré par des tranches de marrade AOC. C'est un jeté de discotechno qui fait dandiner, lancer des paillettes partout et te faire sentir chez toi comme chez nous. Ils sont zinzins et ils le valent sacrément bien.

Site web : http://lamarbrerie.fr/p2z-night-groovez-dans-le-marbre/

Infos réservation :

Tél. 01 43 62 71 19 - Email. contact@lamarbrerie.fr