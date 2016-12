Plus d'infos sur le concert Réveillon Del Mundo : El Lote Popular + Dj Cucurucho à Montreuil

Le concert Réveillon Del Mundo : El Lote Popular + Dj Cucurucho a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Montreuil 2017.

?|???????? REVEILLON DEL MUNDO ????????|?

#latino #afro #cumbia #caraïbes #world #oriental #funk #classiques

? EL LOTE POPULAR (Live I América Latina) ?

« Avec des sonorités venant de toute l'Amérique du sud, El Lote Popular reprend des chansons traditionnelles du Chili en passant par des musiques plus actuelles d'Argentine et par des standards du Brésil, Cuba, Colombie... Le tout rythmé par leurs propres compos et les meilleurs sons incandescents de la Cumbia chilombienne ! »

? DJ CUCURUCHO + GUESTS (Groovalizacion Radio) ?

D'origine espagnol mais avec un coeur africain DJ Cucurucho est le co-fondateur de Groovalizacion Radio, une plateforme internationale dédiée à la diffusion des musiques périphériques présent dans plus de 20 pays. Ce véritable groove-trotter a mixé dans des clubs et festivals en France, Espagne, Portugal, Allemagne, Suède, UK, Belgique, Pays-Bas, Italie, Mali, Argentine ou Turquie entre autres. Depuis 2007 il a partagé la scene avec artistes comment Salif Keita, Seu Jorge, Bomba Estereo, Chicha Libre, Balkan Beat Box, Systema Solar, La Yegros, Gypsies of Rajasthan, Deladap !, Shantel, Uproot Andy, Makala, Captain Cumbia, iZem, Cheif Boima, Funky Bompa, Hugo Mendez entre autres.

Site web : https://www.facebook.com/events/1882641088646755/

Infos réservation :

Tél. 01 43 55 42 50 - Email. lechinoisdemontreuil@gmail.com