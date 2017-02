Plus d'infos sur le concert Urban Kainfr à Montreuil

Urban Kainfr, en partenariat avec Artblock Collection / Production, la radio latino RTSF et Collectif NOMAD vous présente sa soirée afro-latino !

Un nouveau concept dans la ville de Montreuil au niveau scénique, avec pour objectif de mélanger les sonorités africaines et latinos et de ressentir toutes leurs similitudes. Pour cela, une sélection de 6 artistes latino (PIZKO - DIABLO) et africains (DIAK'S - DJIB'S - YOUNG REG) se produiront sur scène, accompagnés de DJ JULIO INTI aux sonorités Amérique du Sud et de DJ OG.D (afrohouse).

> DJIB'S

> PISKO

accompagé de Diablo qui vient tout droit d'Amérique du Sud

> YOUNG REG

> DIAK'S

qui nous présentera sa nouvelle mixtape » Apostrophe.S Vol.2 »

> DJ JULIO INTI (latino)

> DJ OD.G (afrohousse / bailefunk)

> COLLECTIF NOMAD

Site web : http://lamarbrerie.fr/urban-kainfr/

Infos réservation :

Tél. 01 43 62 71 19 - Email. contact@lamarbrerie.fr