Plus d'infos sur le concert Gilles Ribet Washing Machine à Noisy le Grand

Pleine d'énergie et de bonne humeur, cette formation de jazz New-Orleans dirigée par Gilles Ribet au washboard n'est pas sans rappeler celles des années 30.

À la clarinette, on note un jeu fin et tout en volée à la façon de Bob Wilber, Kenny Davern et Barney Bigard. Au trombone, on retrouve les influences des grands maîtres de l'ère du Swing de Benny Morton à Vic Dickenson. Au piano, un mélange d'improvisations mélodiques et de rythmique stride s'avère tout bonnement entêtant.

Une belle entente stylistique !

Site web : http://www.espacemichelsimon.fr

Infos réservation :

0149310202 https://indiv.themisweb.fr/0413/fChoixSeance.aspx?idstructure=0413&EventId=313&request=QcE+w0WHSuASzr6rw/VDdeBi9EM3VOH4wJb70mr+e3Aaqt9p1oqi72UEFufKJAU3unOovuwake8=