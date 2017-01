Plus d'infos sur le concert Piano Forte à Noisy le Grand

Pour la première fois réunis sur scène en un gala autour du piano, les trois jeunes prodiges français de renommée internationale unissent leurs talents pour faire découvrir les compositeurs français et faire retentir les styles musicaux qui leur sont propres.

Jean-Paul Gasparian, vainqueur du prestigieux Concours Européen de Brême, lauréat de nombreux concours internationaux, soliste de l'Orchestre national d'Île de France, reconnu pour son interprétation hors pair du 2ème concerto de Rachmaninov, s'attaque aux oeuvres les plus complexes de l'histoire de la musique classique.

Morgan Roussel, déjà accueilli avec succès à l'Espace Michel-Simon à l'occasion de son hommage à Michel Petrucciani, est porté par une technique inimitable qui laisse aussi une part à l'improvisation jazz.

Aline Bartissol, spécialiste de Debussy et de Satie, interprète des morceaux du répertoire français du XIXème et du début du XXème siècle. Une artiste aussi sensible qu'exigeante et dont le jeu est empreint d'une sincère émotion, d'une véritable intériorité.

