Plus d'infos sur le concert Thomas Dutronc - Éternels jusqu'à demain à Noisy le Grand

Artiste unique au style généreux et à la guitare flamboyante, Thomas Dutronc fait de chaque concert une fête. Le mariage qu'il opère entre swing manouche et chanson "façon Dutronc" offre au public une expérience forte et originale.

Après déjà 3 albums et plus de 500 concerts,Thomas s'entoure de musiciens virtuoses, ses "esprits manouches" comme il les appelle, et nous invite à redécouvrir ses chansons dans cette tradition qu'il affectionne - un échange musical et d'amitié qu'il maîtrise avec élégance et humour, en y faisant largement participer le public conquis.

