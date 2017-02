Plus d'infos sur le concert Leonid à Pantin

Orchestre à deux dirigé par une complicité sans faille et un goût commun pour le travail bien fait. Un spectacle de poche, habilement ficelé, sans frime excessive et pourtant simplement spectaculaire.

Après 13 années de route comme musicien avec le groupe Sinsemilia (1993-2005) puis plusieurs années de collaboration avec des artistes comme Yoanna ou Djazia Satour

en tant que réalisateur (scène et studio), arrangeur, compositeur, auteur, scénographe, musicien... Fafa Daïan se met à son compte et ose enfin mettre son expérience, son énergie et sa foi au service de ce qu'il a dans les tripes depuis l'enfance.

Un projet solo qui deviendra rapidement une affaire viscéralement commune avec Rémi

D' Aversa, son cousin germain, multi-instrumentiste aussi humble que brillant.

Site web : http://www.leonid.fr

Infos réservation :

www.lamenuiserie.org Tél. 0148405653