Plus d'infos sur le concert Groove Catchers Extended et Culte - Charivari Party ! à Saint Ouen

Pour sortir de l'hiver, Charivari vous propose une soirée pleine de groove histoire de vous donner le coup de boost qu'il vous faut.

Deux formations ultra exigeantes techniquement, mais qui gardent les pieds bien ancrés dans l'esprit Soul Funk, seront au rendez-vous. Vous les avez surement déjà croisées au sein des furieuses jams du Collectif La Casserole, ils viennent enfin fouler les planches de Mains d'OEuvres.

Groove Catchers Extended

On reste dans la famille des dynamiteurs de groove. Sauf que le trio qui écume déjà les festivals de jazz s'est mué en Brass Band depuis 2 ans. La puissance des arrangements et l'efficacité de la rythmique devraient suffire à vous souffler net ! Equipée d'une armada de cuivres soudés à bloc, et d'un soussaphone qui fait changer la pression atmosphérique de la pièce dès qu'il joue un groove...cette fanfare est un piège à funk et à dancefloor. On s'en régale d'avance.

Culte

Un combo de funk instrumental faisant la part belle aux tourneries massives, aux riffs de cuivres acérés, et aux sons bien kitchous.

Attention les mises en places vont te faire tomber sur le dancefloor...et ce sera leur premier concert so .... BE READY !

Site web : http://www.mainsdoeuvres.org/Groove-Catchers-Extended-Culte.html

Infos réservation :

Weezevent Tél. 01 40 11 25 25 - Email. info@mainsdoeuvres.org