Plus d'infos sur le concert Marta Ren & The Groovelvets et Hannah Williams & The Affirmations à Saint Ouen

Un plateau 100% Record Kicks, label italien basé à Milan et spécialisé dans les sonorités black vintage et modernes, avec deux divas de la Soul actuelle, Marta Ren & The Groovelvets et Hannah Williams & The Affirmations, réunies sur la scène du Tamanoir.

Marta Ren & The Groovelvets (Porto / Portugal)

Nouvelle égérie ibérique d'une Soul venue du Sud de l'Europe, Marta Ren suit les traces laissées par ses ainées, Martha High, Sharon Jones, Amy Winehouse et consoeurs. Accompagnée par The Groovelvets, un combo cuivré et funky, elle nous transporte au coeur des années 60 dans une ambiance authentique et vintage. Un groove de feu dans un écrin de velours, qui nous prouve que Porto n'est pas uniquement synonyme de Fado, mais vibre aussi aujourd'hui au son d'une autre musique de l'âme.

Hannah Williams & The Affirmations (London/England)

L'ouragan Soul made in UK présente son nouvel album "Late Nights & Heartbreak", sortie chez Records Kicks (11/2016), enregistré et produit par Malcolm Catto, le grand manitou de The Heliocentrics. Après le success planétaire de son premier album et notamment du titre "Work it out", Hannah Williams qui s'est entourée des excellents "The Affirmations", originaires de Bristol, nous offre 13 morceaux de Soul viscérale teintée d'ambiance psychédélique, un vrai bijou !