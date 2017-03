Plus d'infos sur le spectacle Rock the Ballet - Cie Bad Boys of Dance à Noisy le Grand

Un spectacle à l'énergie contagieuse, aux chorégraphies inventives, mené tambour battant par une bande de jeunes artistes qui dansent comme ils respirent... tout simplement bluffant !

Créé pour le 75ème anniversaire du Jacob's Pillow Festival de New York, Rock the Ballet a enthousiasmé les publics et critiques du monde entier.

Ces danseurs virtuoses, charismatiques et touche-à-tout repoussent très loin les limites de la danse. Ils se plaisent à mélanger les genres, du classique au jazz, en passant par le hip-hop, les claquettes, les acrobaties ou encore les arts martiaux.

Sur fond de projections vidéos animées et au rythme d'une bande-son composée des plus grands succès du rock et de la pop-music (Coldplay, LMFAO, Maroon 5, Kanye West, U2, Aerosmith, Queen, Michael Jackson, Prince, Beyoncé, Black Eyed Peas...), ils s'adressent non seulement aux amateurs de ballet chevronnés mais aussi aux fans de danse de tous âges.

