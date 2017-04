Plus d'infos sur le spectacle Brulent Nos Coeurs Insoumis à Noisy le Sec

BRULENT NOS COEURS INSOUMIS Brûlent nos coeurs insoumis est le fruit d'une étroite collaboration de Christian et François Ben Aïm avec Ibrahim Maalouf pour la composition musicale et Guillaume Poix pour la dramaturgie. La pièce interroge avec intensité et dérision ce qui conditionne le destin des chorégraphes et leur extravagance à le déjouer. Sur scène, quatre hommes, quatre corps, frères et étrangers, se jouent de configurations multiples... Cette oeuvre, chorale et composite, est conçue comme un kaléidoscope. Les artistes explorent la notion de fraternité et la figure de l'insoumis, qui, par son énergie et son courage insurrectionnel s'oppose à l'injustice, à la pression morale et à l'air du temps... Une force singulière et un engagement qui rendent possible la nouveauté et ravivent leurs appétits d'audace et de liberté.Durée 1H00