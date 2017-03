Plus d'infos sur le spectacle It Dansa à Noisy le Sec

IT DANSARafael Bonachela, « Naked thoughts » (1999) Jirí Kylián, « Sechs Tänze » (1986)Sidi Larbi Cherkaoui, « In Memoriam » (2004)Alexander Ekman, « Whim » (2006)IT Dansa, compagnie barcelonaise composée de dix-huit danseurs de toutes origines, propose un programme de quatre pièces courtes de grands chorégraphes d'aujourd'hui. Naked Thoughts de Rafael Bonachela se caractérise par son énergie, sa dynamique et sa technique. Repoussant leurs limites, huit danseurs offrent un voyage à travers le mouvement et les sentiments. Sechs Tänze de Jirí Kylián est une pièce en six actes écrite sur la partition éponyme de Mozart. Le lien entre la réalité et la mémoire est au coeur d'In Memoriam, un trio de Sidi Larbi Cherkaoui. Enfin, sur des musiques évoluant de Vivaldi à Nina Simone, Alexander Ekman regarde l'humain sous un autre angle. Sa pièce, portée par les dix-huit interprètes de la compagnie, offre toute une variété de situations inspirées par la vie.Durée 1H15 (avec entracte)