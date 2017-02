Plus d'infos sur le spectacle Buss Dem Head à Pantin

Le titre, « Éclatez-leur la tête », donne le ton de cette performance autant créée pour la boîte de nuit que pour la scène.

Toute la virtuosité, la variété et la complexité des styles de dancehall s'expriment ici du reggae old school, renvoyant au pacifique rastafarisme au dancehall gangsta à la gestuelle désarticulée et au rythme saccadé.

