Plus d'infos sur l'exposition Au-delà du Visible à Gournay sur Marne

Dans le cadre de Mars au Féminin, GalerieGD met à l'honneur l'artiste lorraine VERO REATO

L'exposition « Au-delà du Visible » présentera une trentaine d'oeuvres en béton.

Entre macro et microcosme, l'univers de Vero Reato trouve son inspiration dans une dualité entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, entre l'Univers, l'Homme et la Nature.

Site web : http://www.galeriegd.net