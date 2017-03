Plus d'infos sur l'exposition Visite Guidee - Les Vols Habites à Le Bourget

MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE - LES VOLS HABITES

Visite guidée - Hall de l'Espace + Atelier Fusée à Eau

A l'occasion du vol de Thomas Pesquet, le dixième fran?ais dans l'espace, le musée de l'Air et de l'Espace vous propose de partir explorer l'espace. Au cours de la visite du hall de la conquête spatiale vous découvrirez l'histoire des premiers vols spatiaux et comment un être humain peut partir dans l'espace, y vivre et en revenir. L'atelier pratique vous permettra de découvrir comment fonctionne une fusée en lan?ant...des fusées à eau.

Suivez un guide-conférencier du musée dans cette visite familiale (enfants à partir de 8 ans) d'1h30 dans le hall de l'Espace complétée par un atelier fusée à eau (30 min).

Contremarque à échanger à l'accueil du Musée. Se présenter 15 min avant l'heure de la visite.

A partir de 8 ans.

Implanté au sein du légendaire aéroport de Paris-Le Bourget (ouvert au trafic commercial régulier de 1919 à 1981 avant de devenir le premier aéroport d'aviation d'affaires en Europe), le musée de l'Air et de l'Espace est l'un des premiers musées aéronautiques du monde, par son ancienneté (le musée a ouvert ses portes en 1921 à Meudon avant de s'implanter progressivement au Bourget à partir de 1975) et ses collections avec environ 40 000 objets inventoriés.

Comment se rendre au Musée de l'Air et de l'Espace ?

A seulement six kilomètres de la capitale, le Musée de l'Air et de l'Espace est facilement accessible depuis Paris :

1) En voiture : Autoroute A1, sortie 5 - Aéroport du Bourget. Parking payant sur place ;

2) Bus RATP direct depuis Paris par l'autoroute A1 : ligne 350 au départ de la Gare de l'Est, de la Gare de Nord, de la Place de la Chapelle et la Porte de la Chapelle ;

3) En RER : Gare du Bourget (ligne B) + bus 152 direction : Gonesse ou Le Blanc-Mesnil)

4) En métro : Station «Fort d'Aubervilliers » (ligne 7) + bus 152 direction : Gonesse ou Le Blanc-Mesnil ;

Depuis l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle : prendre le bus 350 et descendre à l'arrêt « Musée de l'Air et de l'Espace ». Points d'arrêts au sein de l'aéroport : Terminal 2A-2C, Terminal 2B-2D, Terminal 1, Roissypole et gare TGV.

Profitez du dézonage du Pass Navigo pour venir au musée en transports en commun ! L'ensemble des lignes desservant le musée fonctionnent également le week-end et les jours fériés.

Réservez vos places de exposition et musee pour : VISITE GUIDEE - LES VOLS HABITES - MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

Le prix des places est compris entre : 11.00 et 14.00 ?

Date : samedi 4 février 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour VISITE GUIDEE - LES VOLS HABITES.