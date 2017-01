Plus d'infos sur l'exposition Collectif Plonk & Replonk - Lapsus Mordicus, sous les doigts de pieds de la lettre à Noisy le Grand

Plonk & Replonk, génialissime duo de bidouilleurs d'images et de mots, s'emparent du monde du livre, de l'édition et des écrivains pour composer d'hilarants, absurdes et inoubliables tableaux : Madame Verlaine recueillant les feuilles mortes de son fiston, Pollux lisant une dernière histoire belge à un enfant soldat, Rudyard Kippling en plein casting pour son nouveau roman Le Livre de la Jungle, Orang goûtant le verbe...

Les Plonk font feu de tout bois et de leurs matériaux hétéroclites - photos anciennes trouvées au hasard dans les brocantes ou chez des archivistes, photos récentes faites par eux-mêmes ou gravures.

Lapsus Mordicus est le résultat épatant, joyeux, délirant et fantasque de leurs cogitations.

Site web : http://www.espacemichelsimon.fr

Infos réservation :

0149310202