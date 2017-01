Plus d'infos sur l'exposition Autour du poème Liberté Paul Eluard et Fernand Léger en dialogue à Saint Denis

Créateur éminent de la modernité, Paul Eluard (1895-1952), tout comme Fernand Léger (1881-1955) a développé, dans la première moitié du XXe siècle, une pratique ouverte et pluridisciplinaire qui l'a régulièrement conduit à aborder d'autres arts. Avec l'exposition Autour du poème Liberté, Paul Eluard et Fernand Léger en dialogue, le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis poursuit l'exploration des amitiés fructueuses que le poète a entretenues avec ses contemporains, et en particulier avec son ami, le peintre Fernand Léger.

L'exposition revient sur la genèse et la diffusion fulgurante du poème Liberté pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce au don de Paul Eluard au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis et au prêt du musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne, deux manuscrits autographes du poème sont présentés au public. Elle s'attache ensuite à l'ouvrage Liberté, illustré par Fernand Léger et édité en 1953 par Pierre Seghers.

Site web : http://www.musee-saint-denis.fr/

Infos réservation :

Tél. : 01 42 43 05 10 (standard) Tél. : 01 42 43 37 57 (réservations) Contact : musee@ville-saint-denis.fr