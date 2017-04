Plus d'infos sur l'exposition Basilique Cathedrale De Saint Denis

Ouvert de 10h à 18h15 d'avril à septembre, 12h à 18h15 le dimanche De 10h à 17h15 d'octobre à mars, 12h à 17h15 le dimanche Fermeture 1e janvier, 1e mai, 25 déc.

Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne et POUR TOUS LE 1ER DIMANCHE DU MOIS DE NOVEMBRE A MARS.Billet valable 1 an à compter de la date d'émission. ACCES COUPE-FILE !Le tombeau des Rois de FranceChef d'oeuvre de l'Art Gothique, église d'une abbaye puissante et lieu de pèlerinage très important au Moyen Âge, la Basilique cathédrale de Saint-Denis lie son destin à celui de la royauté en devenant lieu de sépulture des rois de France. Elle abrite aujourd'hui plus de soixante-dix tombeaux funéraires sculptés, dont celui de Dagobert, François 1er, Catherine de Médicis ou encore Louis XVI.L'exposition « Les grandes robes royales, de Lamyne M. » présentée à la basilique cathédrale de Saint-Denis est prolongée jusqu'au 10 juin.