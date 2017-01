Plus d'infos sur le spectacle Viktor Vincent Dans Emprise à Aulnay Sous Bois

VIKTOR VINCENT DANS EMPRISEDistribution Mise en scène Nikola CartonAvec Viktor Vincent Production : Nouvelle Scène en accord avec Juste Pour Rire et le Théâtre de la Gaîté MontparnasseDès 7 ansAvec Viktor Vincent, l'un des mentalistes les plus doués de sa génération, l'impossible devient possible. Recréant l'atmosphère mystérieuse des séances occultes menées à la fin du XIXe siècle, il joue à influencer le libre arbitre du public... Découvrez les spectaculaires pouvoirs de votre esprit et franchissez les frontières de l'irréel grâce à l'un des spectacles les plus étonnants de ces dernières années.