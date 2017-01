Plus d'infos sur le spectacle Les Rois vagabonds - Concerto pour deux clowns à Noisy le Grand

Spectacle à partir de 6 ans.

Un concerto de musique classique interprété par un étonnant couple de clowns acrobates.

Elle, gracieuse violoniste à l'allure altière, poudrée et coiffée d'une perruque comme à la cour. Lui, tubiste maladroit à l'air sombre et au dos voûté portant

ballots de paille et vêtements négligés. Ces deux partenaires de jeu que tout semble opposer fusionnent autour d'une partition musicale et corporelle de haute volée (Bach, Vivaldi et Strauss).

Clowns, acrobates, mimes et musiciens, Les Rois Vagabonds se jouent avec aisance des frontières entre les disciplines. Qu'on soit adulte ou enfant, on est surpris, on s'émerveille, on rit, on est ému. Un spectacle original, drôle et poétique.

Site web : http://www.espacemichelsimon.fr

Infos réservation :

0149310202 https://indiv.themisweb.fr/0413/fChoixSeance.aspx?idstructure=0413&EventId=322&request=QcE+w0WHSuASzr6rw/VDdeBi9EM3VOH4h7uGVv7uAqMvqJ3IOIGtAJ+C0dlZ/w9ubf+W3o8tabsNW3pXzHNZqg==