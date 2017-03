Plus d'infos sur le spectacle Cosmos 110 à Saint Denis

COSMOS 110Et Moi alors? La saison jeune public du TGP et de la ville de Saint-DenisUne création de Élodie Ségui et Emmanuelle Destremau,Mise en scène Élodie Ségui, texte et vidéo Emmanuelle DestremauComète est passionnée par le cosmos et aimerait rentrer en contact avec les extraterrestres...Sur scène, les images et les sons se fabriquent en direct et avec le public, composant une symphonie terrienne à usage intergalactique.