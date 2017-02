Plus d'infos sur le spectacle Je N'ai Pas Peur à Saint Denis

JE N'AI PAS PEUREt Moi alors? La saison jeune public du TGP et de la ville de Saint-Denispar la compagnie Tro-héol :d'après le roman de Niccolò Ammaniti, adaptation, mise en scène et scénographie Martial Anton et Daniel Calvo FunesMichele, devenu adulte, se souvient de son été 1978. Au cours d'un jeu, il avait écopé d'un gage : explorer la maison abandonnée du village. Il y avait découvert un enfant en captivité. Dans un espace double, entre rêve et réalité, marionnettes et comédiens se mêlent pour figurer les personnages de cette enquête en forme de récit initiatique.