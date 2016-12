Plus d'infos sur le spectacle Zingaro à Aubervilliers

Le spectacle Zingaro a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Aubervilliers 2017.

METRO : FORT D'AUBERVILLIERS sortie 1 ACCES VOITURE : PORTE DE LA VILLETTE

Dans un espace unique, on songe au fond d'un volcan -Bartabas revient sur scène et nous livre une fascinante rêverie équestre et poétique.Pour cette nouvelle création, il redescend dans l'arène tel un archange déchu depuis son purgatoire.« Bartabas dédie ce treizième opus de son théâtre Zingaro aux ministres ailés, aux messagers joufflus de Dieu : les anges, qui avaient raison d'être patients. Car ce spectacle est magnifique. » L'ObsSon souci d'inventer, de défricher, de mettre en scène une nouvelle forme de spectacle vivant est resté intact, vivace, tenace. Les chevaux l'ont façonné. Ils lui ont appris, surtout à respecter son instinct. Ses créations pour le théâtre équestre Zingaro triomphent depuis plus de vingt-cinq ans sur les scènes du monde entier...Bartabas est un pionner qui conjugue à l'envie art équestre, musiques, danse et comédie.Informations pratiques :- Tarif enfant moins de 12 ans : 21€- Spectacle tous publics, A PARTIR DE 7 ANS- Si vous êtes une personne à mobilité réduite (PMR), merci d'envoyer une demande de réservation à amelie.chazal@fnac.com et de le spécifier,- Ouverture des portes et du restaurant 1h30 avant le début de la représentation,- A SAVOIR : pour la restauration sur place : Avant le spectacle : restauration rapide : Sandwich, tarte, soupe... Pour diner après le spectacle : réservation obligatoire avant le spectacle au bar- ACCES : En voiture par la porte de le Villette : Nationale 2 direction le Bourget Parking public gratuit (surveillé) au niveau du métro Fort d'Aubervilliers (parking Casanova) Métro : Station "Fort d'Aubervilliers" (LIGNE 7) sortie 1.Sur les dates complètes des places à visibilité réduite sont disponibles au 01 48 39 54 17 (Théâtre Zingaro)