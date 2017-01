Plus d'infos sur le spectacle Ce Qui Nous Regarde à Bagnolet

S'emparer d'un sujet brûlant d'actualité,tel est le désir d'une femme, Myriam Marzouki, placée par ses origines familiales entre deux cultures, française et tunisienne. Elle propose un théâtre documentaire et subjectif qui parle à la première personne. Elle veut partager une réflexion sur ce « voile ». Non numérotéEn MÉTRO : Gallieni [ligne 3] à 150 m en sortant à droiteEn VOITURE : Porte de Bagnolet à 300 m direction : Bagnolet/MontreuilEn BUS : 76, 102, 318 arrêt : Général de Gaulle