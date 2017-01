Plus d'infos sur le spectacle Fellag à Epinay sur Seine

FELLAG BLED RUNNER Si vous connaissez Fellag, vous avez forcément envie de le revoir en spectacle et si vous ne le connaissez pas, ne manquez pas l'occasion de le découvrir. Depuis 20 ans, il prodigue un humour décapant servi par une plume affûtée. Son thème de prédilection : les rapports tendus et délicats d'amour et de désamour entre la France et l'Algérie, son pays d'origine. Sans complexe, il aborde les sujets qui nourrissent ou pourrissent l'imaginaire de nos sociétés. Sa quête : les retrouvailles heureuses des deux publics, autour du rire et de ses histoires poussées aux extrêmes de l'absurde. Bled Runner, son dernier spectacle, est une compilation du meilleur de ses one man shows qui suit le récit de sa propre vie. Il déclare : « Je ris donc j'existe ! ». Venez donc rire... PMR : 01 48 26 45 00