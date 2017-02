Plus d'infos sur le spectacle Bérengère Krief à Le Blanc Mesnil

BERENGERE KRIEF3 ans de succès, déjà 300 000 spectateurs !Bérengère Krief, fraîche et nature, fait rimer cupcake et politiquement incorrect dans un show où Jeanne d'arc croise Batman et Freudcôtoie Ribéry. elle parle de tout avec une grande liberté. tout le monde s'y retrouve. elle est, à la fois, notre petite soeur, notre meilleure amie, notre girlfriend. ses personnages sont tous plus vrais et drôles les uns que les autres. après ce spectacle, vous voudrez tous que Bérengère devienne votre meilleure amie.