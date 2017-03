Plus d'infos sur le spectacle La Peau D'elisa à Le Blanc Mesnil

LA PEAU D'ELISAUne femme seule, assise devant nous, avec délicatesse elle raconte des histoires d'amour.Sensibilité et sensualité sont probablement les mots que l'on retrouve le plus dans la bouche des spectateurs qui ont eu la chance de voir La Peau d'Élisa sur scène. l'auteur, la québécoise Carole Fréchette, embarque l'auditoire dans les anecdotes amoureuses que mama prassinos distille avec une délicatesse rare. puis, petit à petit, le puzzle laisse entrevoir une vérité tout autre, et donne un éclat nouveau à la pièce. Elisa raconte des histoires d'amour, des histoires vraies, des récits enchevêtrés comme autant de fragments qui seraient inscrits en creux dans son corps comme si sa vie, sa peau en dépendaient.