Plus d'infos sur le spectacle Le Misanthrope à Le Blanc Mesnil

Rompre avec le monde, telle est aujourd'hui la volonté d'Alceste, affligé par l'hypocrisie et la frivolité de la société moderne, il revendique un peu d'idéal et de transparence des coeurs. La particularité du spectacle tient à la place réservée au public. Intégré dans la dramaturgie chaque spectateur est considéré comme un partenaire plongé au coeur même du conflit. Entre réel et fiction, ils sont les témoins obsédants de la souffrance d'Alceste. Encore Molière... toujours Molière... et l'énergie fulgurante de ces jeunes acteurs.