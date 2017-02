Plus d'infos sur le spectacle Oh Boy à Le Blanc Mesnil

OH BOYQuand Bart, 26 ans, reçoit une convocation de la juge des tutelles, il se demande ce qu'il a fait. quand il y retrouve sa demi-soeur, il se demande de quoi elle va encore l'accuser. lorsqu'il découvre qu'il a encore un demi-frère et deux demi-soeurs, il se dit que ce n'est pas la première fois que son père abandonne des gosses. et quand la juge lui apprend qu'il doit être leur tuteur, il se demande où est la porte. c'est l'histoire d'une fratrie, histoire si belle de bart que rien ne prédisposait à devoir assumer une famille tombée du ciel, une histoire humaine simple et bouleversante écrite par Marie-Aude Murail et adaptée à la scène par Olivier Letellier.