Plus d'infos sur le spectacle S'embrasent à Le Blanc Mesnil

S'EMBRASENTL'histoire est belle et universelle : dans une cour d'école, jonathan embrasse latifa pour la première fois et c'est le coup de foudre. les témoins de la scène - filles, garçons, profs et même le directeur - sont bouleversés par cette passion naissante.Un moment de pure magie entre deux corps, entre deux âmes, qui vivra dans leurs mémoires jusqu'à la fin des temps. entre inquiétude des uns et envie des autres, la pièce montre cet instant-là et ses conséquences sur les témoins. S'embrasent, cette partition lumineuse, mêle audacieusement danse, musique et sampling vocal, et invite chacun à se remémorer la flamme et l'émoi de son premier amour.