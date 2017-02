Plus d'infos sur le spectacle Voyages Avec Ma Tante à Le Blanc Mesnil

VOYAGES AVEC MA TANTEQuatre comédiens, vingt personnages et autant de situations cocasses entre Londres, Istanbul et bien d'autres endroits. cette équation farfelue donne une pièce unique en son genre : Voyages avec ma tante. adaptée du roman hilarant de l'auteur anglais Graham Greene par Nicolas Briançon, elle embarque le spectateur dans l'histoire de Henry Pulling, un vieux garçon dont le quotidien, loin d'être palpitant, va être chamboulé par l'arrivée d'une tante inconnue et fantasque.