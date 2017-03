Plus d'infos sur le spectacle Plateau Point Virgule à Les Lilas

PLATEAU POINT VIRGULEOn découvre en une soirée la crème des jeunes humoristes: insolence et rires en cascade... 20 minutesLe Plateau Point-Virgule, un hors les murs du Point-Virgule, cette ruche où bon nombre d'artistes échangent et travaillent étroitement, se compose de coups de coeurs artistiques, les actuels et futurs grands de l'humour. Un plateau composé exclusivement de femmes pour cette représentation au Garde-Chasse, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.Alors laissez-vous surprendre ... et rions ensemble!