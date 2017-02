Plus d'infos sur le spectacle Fleur de Cactus à Noisy le Grand

Créée en 1964 et suivie d'un triomphe immédiat qui la porta jusqu'aux plus grandes scènes de Broadway avec Lauren Bacall et sur les écrans avec Ingrid Bergman, "Fleur de Cactus" n'a pas perdu un brin de sa folie désuète.

Mentir à sa maîtresse n'est pas toujours une bonne idée. Surtout quand elle décide de rencontrer une prétendue ex-femme et mettre les choses au clair. Julien a une assistante dévouée qui pourrait incarner ce rôle à merveille... mais celle-ci est amoureuse de lui et très susceptible !

Une comédie yéyé dans la plus pure tradition du boulevard dans laquelle Catherine Frot et Michel Fau forment un imparable duo complice, drôle et malicieux.

